Scontro fra tre auto, una si ribalta e restano ferite due persone su sette passeggeri. L’incidente è avvenuto alle 21.30 di domenica a Sant’Angelo Lodigiano lungo la provinciale 235, all’altezza della rotatoria su cui si innestano anche viale dell’Autonomia e la provinciale 205. Dopo il tamponamento a catena, due vetture sono rimaste sulla carreggiata, con la parte frontale semi distrutta e danni vari, l’altra, condotta da una 27enne, si è ribaltata, con le quattro ruote al cielo, nel prato a lato della tratta. Si sono scontrate, in particolare, per motivi e dinamica al vaglio, una Opel Corsa, Una Mercedes e una Peugeot 508. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Collisione fra tre vetture. Una si ribalta in un campo