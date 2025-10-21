Collisione fra tre vetture Una si ribalta in un campo
Scontro fra tre auto, una si ribalta e restano ferite due persone su sette passeggeri. L’incidente è avvenuto alle 21.30 di domenica a Sant’Angelo Lodigiano lungo la provinciale 235, all’altezza della rotatoria su cui si innestano anche viale dell’Autonomia e la provinciale 205. Dopo il tamponamento a catena, due vetture sono rimaste sulla carreggiata, con la parte frontale semi distrutta e danni vari, l’altra, condotta da una 27enne, si è ribaltata, con le quattro ruote al cielo, nel prato a lato della tratta. Si sono scontrate, in particolare, per motivi e dinamica al vaglio, una Opel Corsa, Una Mercedes e una Peugeot 508. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
#Cisterna Collisione tra tre vetture nel primo pomeriggio di oggi sulla strada Appia nella zona industriale a sud della città di Cisterna. Lo scontro è avvenuto tra una Renault Clio guidata da una 40enne di Velletri, una Ford Focus su cui viaggiavano due 30enni Vai su Facebook
Un grave incidente su una #vetturaelettrica fa crollare il titolo di #Xiaomi. Dopo la collisione della vettura e dell'incendio che ne è scaturito, gli occupanti non hanno avuto modo di aprire le portiere o i finestrini per sfuggire alle fiamme. - X Vai su X
Collisione fra tre vetture. Una si ribalta in un campo - Scontro fra tre auto, una si ribalta e restano ferite due persone su sette passeggeri. Si legge su ilgiorno.it
Collisione in tangenziale Est, due auto ribaltate: trauma cranico per un conducente - Il personale del 118 ha accompagnato in ospedale uno dei due uomini che erano alla guida, per accertamenti ... Si legge su lecceprima.it
Scontro in superstrada a Fabriano: un'auto si ribalta, tre feriti. Grave una donna - FABRIANO Incidente lungo la superstrada Ss76 che collega la città della carta a Perugia. Secondo msn.com