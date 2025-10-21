Colleferro chiusa un' attività commerciale in pieno centro urbano
Proseguono senza sosta gli servizi di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, con l'obiettivo primario di prevenire e reprimere i reati legati al fenomeno della "movida", nonché quelli connessi all'uso di droga e alcool. Queste operazioni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
