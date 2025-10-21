Colleferro chiusa un' attività commerciale in pieno centro urbano

Frosinonetoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono senza sosta gli servizi di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, con l'obiettivo primario di prevenire e reprimere i reati legati al fenomeno della "movida", nonché quelli connessi all'uso di droga e alcool. Queste operazioni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Colleferro Chiusa Attivit224 Commerciale