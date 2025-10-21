In Rete impazzano meme e post sarcastici sulla rapina avvenuto in pieno giorno al Museo del Louvre di Parigi il 19 ottobre. Nelle ultime ore, in particolare, sono comparsi su Vinted annunci di vendita dei gioielli della collezione di Napoleone e dell’ imperatrice di Francia Eugenia. Preziosi che, secondo il curatore del museo più visitato di Parigi, hanno un valore attorno agli 88 milioni di euro. Collane in diamanti, corone in oro e spille imperiali, in realtà tarocchi, proposti agli acquirenti per migliaia di euro. Naturalmente si tratta di uno scherzo: gli utenti della piattaforma di second hand non hanno perso occasione per ironizzare sull’accaduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Collane e corone imperiali a 20mila euro”: su Vinted spuntano annunci ironici sui gioielli rubati al Louvre