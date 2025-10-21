Coinvolto in un indicente il 19enne Emanuele esce dal coma

Dopo 25 giorni di attesa la famiglia di Emanuele Oliva può tirare un sospiro di sollievo: il 19enne rimasto coinvolto in un grave incidente stradale ha lasciato il reparto di Rianimazione del Ospedale San?Giuseppe? Moscati. Il ragazzo, originario di Manocalzati, nella notte tra il 26 e il 27 settembre, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale che ha richiesto il suo ricovero in Rianimazione. I medici del reparto, diretto dal Angelo?Storti, hanno seguito passo-passo il suo percorso di cura, monitorando costantemente le sue condizioni. Dopo oltre tre settimane di terapia intensiva, Emanuele è stato estubato e trasferito in un reparto di degenza ordinaria, un chiaro segno di miglioramento clinico.

