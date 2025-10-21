Codice ambientale cinese | la svolta storica verso una civiltà ecologica

A partire dalle prime leggi degli anni ’70, il Paese ha costruito un quadro normativo molto articolato che oggi si vuole sistematizzare in un unico Codice dell’Ambiente, composto da cinque libri e circa 1200 articoli.Un lavoro tecnico e politico di grande portata, che segna un cambio di paradigma. 🔗 Leggi su Today.it

