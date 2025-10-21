Coderno di Sedegliano | il Centro Studi Turoldo tra arte poesia e formazione

Un autunno di iniziative per riscoprire la voce e l’attualità di Padre David Maria Turoldo. Un autunno denso di appuntamenti culturali per il Centro Studi Padre David Maria Turoldo di Coderno di Sedegliano, impegnato a mantenere viva la lezione poetica, spirituale e civile del grande frate-poeta friulano attraverso linguaggi diversi: dalla formazione all’arte, dalla poesia al cinema. Si è da poco concluso il corso di formazione per docenti e appassionati “Padre Turoldo negli anni Santi e nell’arte”, che ha registrato 42 iscritti. Tra i relatori Marco Roncalli, don Federico Grosso e Susi Del Pin, che hanno guidato un percorso di approfondimento sull’attualità del pensiero turoldiano tra spiritualità, storia e arte. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

