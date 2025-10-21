Coccinelle x Peanuts | capsule eco-chic per il 75° anniversario

Shopping bag, raincoat e bucket hat in tessuto riciclato: Coccinelle celebra Peanuts™ con una capsule elegante, sostenibile e giocosa. Dal 13 ottobre in store. Coccinelle celebra la speciale collaborazione con Peanuts™ in occasione del 75° anniversario della serie di fumetti più iconica e amata al mondo. Una fusione dei due universi creativi che dà vita a una nuova collezione di accessori e che combina la raffinatezza del design italiano con l’animo giocoso dei personaggi intramontabili di Peanuts. La nuova Capsule Collection celebra l’eleganza senza tempo grazie ad articoli che riflettono l’autenticità e la freschezza dell’universo Peanuts, pensati per chi cerca accessori contemporanei e sofisticati. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

