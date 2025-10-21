Coccinelle x Peanuts | capsule eco-chic per il 75° anniversario

Lopinionista.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Shopping bag, raincoat e bucket hat in tessuto riciclato: Coccinelle celebra Peanuts™ con una capsule elegante, sostenibile e giocosa. Dal 13 ottobre in store. Coccinelle celebra la speciale collaborazione con Peanuts™ in occasione del 75° anniversario della serie di fumetti più iconica e amata al mondo. Una fusione dei due universi creativi che dà vita a una nuova collezione di accessori e che combina la raffinatezza del design italiano con l’animo giocoso dei personaggi intramontabili di Peanuts. La nuova Capsule Collection celebra l’eleganza senza tempo grazie ad articoli che riflettono l’autenticità e la freschezza dell’universo Peanuts, pensati per chi cerca accessori contemporanei e sofisticati. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

coccinelle x peanuts capsule eco chic per il 75176 anniversario

© Lopinionista.it - Coccinelle x Peanuts: capsule eco-chic per il 75° anniversario

Contenuti che potrebbero interessarti

coccinelle x peanuts capsulePeanuts x Coccinelle: la capsule che unisce stile e nostalgia - Coccinelle celebra i 75 anni dei Peanuts con una capsule esclusiva. Riporta globestyles.com

coccinelle x peanuts capsuleCapsule collection: una carrellata di co-lab per l’Autunno-Inverno 2025/26 - Spiccano ACBC X My Style Bags, Blauer X Pirelli, Saragiunti X 1A Classe, Sandro X Clarks Originals, Peanuts X Coccinelle, Coco Capitán X Benetton, B ... Lo riporta ch.fashionnetwork.com

coccinelle x peanuts capsuleCoccinelle festeggia con stile i 75 anni dei Peanuts - Coccinelle festeggia i 75 anni di Snoopy, Lucy, Charlie Brown & company. Secondo pambianconews.com

Cerca Video su questo argomento: Coccinelle X Peanuts Capsule