Si è conclusa con successo la missione istituzionale di CNA Lombardia a Biarritz (Francia) nell’ambito delle attività promosse dalla rete Enterprise Europe Network (EEN), di cui CNA Lombardia è partner attraverso il Consorzio SIMPLER. L’iniziativa, promossa da CNA Lombardia in collaborazione con il partner EEN francese ADI Nouvelle-Aquitaine, l’Agenzia di Sviluppo e Innovazione della regione omonima, ha avuto come obiettivo approfondire modelli e buone pratiche legate alla transizione circolare del settore tessile e moda, esplorando l’esperienza francese, oggi all’avanguardia in Europa per politiche, strumenti e infrastrutture dedicate all’economia circolare. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - CNA Lombardia, missione a Biarritz per scoprire il modello tessile circolare francese