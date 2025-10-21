cna lombardia missione a biarritz per scoprire il modello tessile circolare francese | confronto e accordi per il futuro

Si è conclusa con successo la missione istituzionale di CNA Lombardia a Biarritz (Francia) nell’ambito delle attività promosse dalla rete Enterprise Europe Network (EEN), di cui CNA Lombardia è partner attraverso il Consorzio SIMPLER. L’iniziativa, promossa da CNA Lombardia in collaborazione con. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

CNA LOMBARDIA, MISSIONE A BIARRITZ PER SCOPRIRE MODELLO TESSILE CIRCOLARE FRANCESE (3) - Durante il soggiorno, la delegazione ha preso parte anche all’evento Biarritz Good Fashion 2025, uno dei principali appuntamenti francesi dedicati all’innovazione e alla sostenibilità n ... Secondo 9colonne.it

