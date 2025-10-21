Clinica di riabilitazione toscana e Fondazione Salvini insieme per sostenere i genitori
Un servizio gratuito per affrontare le funzioni genitoriali. E’ stato attivato dalla Clinica di Riabilitazione Toscana e dalla Fondazione Giuseppe Salvini con una convenzione che ha permesso l’apertura di uno sportello a cadenza quindicinale presso l’ambulatorio Crt per l’età evolutiva ai numeri. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
