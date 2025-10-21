Claudio Reggiani morto dopo un volo di 8 me tri | indagini sul perché si trovasse sul lucernario che poi è crollato
Rimini, 21 ottobre 2025 – C’è il giallo del mistero e c’è il nero della morte dietro la tragedia con cui è finita a soli 64 anni la vita di Claudio Reggiani, il pesarese classe 1961 che ieri mattina intorno alle 12 è crollato da un lucernario di un’azienda di San Giovanni in Marignano in cui l’uomo non risultava addetto. Sono tutti ancora da capire infatti i motivi sul perché Claudio Reggiani, che risulta essere invece un dipendente di un’azienda di catering del pesarese, si trovasse sul tetto di un capanno della Tecno Mec di via Tavollo a San Giovanni. Secondo le prime ricostruzioni sulla tragedia che stanno svolgendo i carabinieri della Tenenza di Cattolica insieme con il personale della Medicina del Lavoro, ieri mattina Claudio Reggiani era salito sul tetto a circa otto metri di altezza per portare da mangiare ad alcuni operai che si trovavano lì al lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Piango Claudio Reggiani, 64 anni dipendente di una ditta di catering morto per portare il pranzo agli operai sul tetto, e’ ceduto il lucernario. Piango anche l’uomo schiacciato da due pesanti lastre di vetro cadute mentre stavano per essere caricate su un camio - X Vai su X
