Rimini, 21 ottobre 2025 – C’è il giallo del mistero e c’è il nero della morte dietro la tragedia con cui è finita a soli 64 anni la vita di Claudio Reggiani, il pesarese classe 1961 che ieri mattina intorno alle 12 è crollato da un lucernario di un’azienda di San Giovanni in Marignano in cui l’uomo non risultava addetto. Sono tutti ancora da capire infatti i motivi sul perché Claudio Reggiani, che risulta essere invece un dipendente di un’azienda di catering del pesarese, si trovasse sul tetto di un capanno della Tecno Mec di via Tavollo a San Giovanni. Secondo le prime ricostruzioni sulla tragedia che stanno svolgendo i carabinieri della Tenenza di Cattolica insieme con il personale della Medicina del Lavoro, ieri mattina Claudio Reggiani era salito sul tetto a circa otto metri di altezza per portare da mangiare ad alcuni operai che si trovavano lì al lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Claudio Reggiani morto dopo un volo di 8 me tri: indagini sul perché si trovasse sul lucernario che poi è crollato