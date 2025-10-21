Classifica marcatori Liga 2025 2026 | chi sarà il nuovo Pichichi?
Classifica marcatori Liga 20252026: l’elenco aggiornato dei cannonieri del campionato spagnolo La Liga 20252026 ha aperto i battenti con gli anticipi della 1ª giornata venerdì 15 agosto e i principali bomber del campionato spagnolo hanno iniziato a sfidarsi a suon di gol per il titolo di capocannoniere del torneo. Classifica marcatori Liga 20252026: chi succederà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
La classifica marcatori dopo la nona di andata. 8 reti Di Piazza (Canosa) 7 reti Barbero (Atl. Racale) 5 reti Goodoy ( Gallipoli ) Burzio (Brindisi) Mingiano (Taurisano). Stay tuned ? Vai su Facebook
La classifica marcatori della #SerieA 2025-2026 #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Classifica marcatori Serie A/ La nuova corsa al titolo di capocannoniere (1^ giornata, 23 agosto 2025) - Classifica marcatori Serie A: la nuova corsa al titolo di capocannoniere comincia con i quattro anticipi della 1^ giornata oggi, sabato 23 agosto 2025 Una delle certezze del nuovo campionato che sta ... Riporta ilsussidiario.net
Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Marcus Thuram, inseguono in 5 (4^ giornata, 19 settembre 2025) - Classifica marcatori Serie A: Marcus Thuram è il capocannoniere entrando nella quarta giornata, alle sue spalle cinque calciatori con 2 gol. Come scrive ilsussidiario.net