Classe 1990 di origini giamaicane la stilista Grace Wales Bonner è uno dei nomi più interessanti dell' abbigliamento maschile

Grace Wales Bonner è stata nominata direttrice creativa del prêt-à-porter Uomo di Hermès: l'annuncio, arrivato con una nota stampa del brand, segna una vera e propria svolta nella storia della casa di lusso. Classe 1990, la stilista inglese di origini giamaicane è uno dei nomi più interessanti e dirompenti nel panorama dell'a bbigliamento maschil e. «È un sogno che si realizza – ha commentato – intraprendere questo nuovo capitolo nel segno di artigiani e designer ispirati». Chi è Grace Wales Bonner. Nata a Londra da madre e inglese e padre giamaicano, Grace Wales Bonner si è formata alla prestigiosa Central Saint Martins.

