Alla fine le proteste dei tifosi, degli altri club e dei calciatori – per quanto censurate dalla Liga – hanno prodotto il risultato massimo: la sfida tra Villarreal e Barcellona non si giocherà a Miami ma resta in Spagna. Fine del sogno di Javier Tebas di portare un match del campionato spagnolo nel ricco mercato americano, sfidando le ire di tutti. Il passo indietro, preceduto dal congelamento della vendita dei biglietti, è arrivato come un fulmine a cielo sereno, quando mancava solo il via libera della Fifa una volta incassato quello della federazione di Madrid e della Uefa. Ecco il comunicato che ha ufficializzato la cancellazione del match: “La Liga comunica che, in seguito a colloqui con il promotore della partita ufficiale La Liga a Miami, quest’ultimo ha annunciato la decisione di annullare l’evento a causa dell’incertezza che ha caratterizzato la Spagna nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Clamoroso in Spagna: la Liga cancella Villarreal-Barcellona a Miami