Clamoroso a Castellammare | la Juve Stabia finisce nelle mani della giustizia per legami con la Camorra

La polizia a Napoli, su delega della Prefettura, ha eseguito un decreto applicativo di prevenzione ex articolo 34 del Codice antimafia a carico della società calcistica Juve Stabia. Il provvedimento prevede l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche, applicata quando esistono indizi sufficienti a ritenere che un'attività sia controllata dalla mafia o possa agevolarla. Alle 11 in Procura a Napoli il procuratore della Repubblica, il procuratore nazionale antimafia e il questore di Napoli incontreranno la stampa per spiegare nel dettaglio l'operazione. Il decreto applicativo della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria è stato emesso dal Tribunale di Napoli - Sezione Misure di Prevenzione il 13 ottobre scorso e riguarda la S. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Clamoroso a Castellammare: la Juve Stabia finisce nelle mani della giustizia per legami con la Camorra

