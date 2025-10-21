Civili ucraini uccisi in strada a Pokrovsk dai militari russi | torna l' incubo di Bucha
Una donna esanime di fianco alla sua bicicletta e una tanica d'acqua. Il corpo di un uomo privo di vita, ucciso mentre tentava di attraversare i binari della stazione ferroviaria. Un anziano riverso in una pozza di sangue. Un'altra donna, ferita alle gambe, sollevata di peso da un uomo e tratta. 🔗 Leggi su Today.it
Argomenti simili trattati di recente
Il canale Z russo specializzato in aviazione Fighterbomber ha confermato lo schianto di un caccia russo Su-30SM in Crimea, uno di quelli che ogni notte bombardano i civili ucraini Per la Marina ucraina, i russi l’hanno abbattuto da soli mentre si difendevano d - X Vai su X
Io chiederei umilmente a Elly Schlein, Maurizio Landini, Nicola Fratoianni e Giuseppe Conte perché non c’è verso di farvi mobilitare per l’Ucraina dove stanotte 700 droni e 50 missili russi hanno colpito obiettivi civili e centrali elettriche. Gli ucraini sono “figli di Vai su Facebook
Filorussi, 4 civili morti in un raid ucraino in Kherson - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Secondo giornaledibrescia.it
Ucraina, Zelensky sente Trump: è la seconda telefonata in due giorni - Il presidente ucraino si è congratulato ieri al telefono con Trump per il risultato ottenuto in Medio Oriente. Lo riporta ilmattino.it