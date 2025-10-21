Civili ucraini uccisi in strada a Pokrovsk dai militari russi | torna l' incubo di Bucha

Today.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna esanime di fianco alla sua bicicletta e una tanica d'acqua. Il corpo di un uomo privo di vita, ucciso mentre tentava di attraversare i binari della stazione ferroviaria. Un anziano riverso in una pozza di sangue. Un'altra donna, ferita alle gambe, sollevata di peso da un uomo e tratta. 🔗 Leggi su Today.it

