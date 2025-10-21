Civiform festeggia 70 anni di formazione e comunità

Settant'anni di formazione, di giovani e adulti che hanno trovato la loro strada, di formatori che hanno trasmesso saperi e valori.  Civiform, punto di riferimento regionale per la formazione professionale, celebra nel 2025 il suo 70° anniversario con una giornata di festa e riflessione che si. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

