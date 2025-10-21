City Vision Score 2025 Trento città più intelligente del Nord

Trento è stata premiata come città più intelligente del Nord nell’edizione 2025 del City Vision Score, il riconoscimento che valuta la capacità dei comuni italiani di adottare soluzioni digitali e innovative. Il premio, nella categoria “Grandi Comuni Nord” riservata alle città con oltre 100 mila abitanti, è stato ritirato oggi a Padova dall’assessore all’innovazione Andreas Fernandez in occasione degli Stati Generali delle Città Intelligenti. “Quando si pensa alle città intelligenti si immagina spesso una città tecnologica e digitale – ha spiegato Fernandez –. Per me, una città intelligente è prima di tutto una città che funziona, perché sa dare risposte concrete ai bisogni e ai desideri dei cittadini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

