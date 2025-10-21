Città verdi e virtuose Rimini all’ottavo posto Merito delle ciclabili e dell’aumento di Ztl

Rimini è tra le città del Belpaese più ecologicamente virtuose. La promozione che non ti aspetti arriva da Legambiente, ed è la prima volta che Rimini entra nelle prime dieci, ottava per l’esattezza, quando nel 2004 era al 60esimo posto. A far decollare in graduatoria la città sono state alcune voci in particolar modo. La prima: le zone a traffico limitato. Negli ultimi anni ne sono spuntate diverse tra un centro storico sempre più ‘isola’, e la fascia mare. Tanto che oggi ogni cento abitanti ci sono 1.750 metri quadrati di Ztl. E’ il maggior valore tra tutti e 106 capoluoghi oggetto dell’indagine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Città verdi e virtuose. Rimini all’ottavo posto. Merito delle ciclabili e dell’aumento di Ztl

