Città nel caos consigliera chiede lumi sul piano traffico ' nascosto' da 40mila euro
Dopo il caos dei giorni scorsi la consigliera comunale di Marcianise Rosalba Cibelli ha protocollato una richiesta di accesso agli atti per chiedere conto al sindaco e agli assessori competenti del piano traffico redatto anni fa dall’Università Vanvitelli e costato oltre 40mila euro. “Un piano. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Messina, pericoli e caos nella zona Sud della città invasa dai tir https://gazzettadelsud.it/?p=2117173 Vai su Facebook
Caos in consiglio a Pavia, salta la votazione sullo spostamento dei sinti: rissa sfiorata tra consigliere Fdi e segretario comunale - Il Comitato di quartiere Zona Artigianale Pavia Est protesta contro lo spostamento delle famiglie sinte, i Pro Pal contestano rumorosamente il convegno sulla ... laprovinciapavese.gelocal.it scrive