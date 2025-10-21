Città della Scienza presentato il progetto per un Museo dedicato all’America’s Cup

2anews.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Città della Scienza lancia il progetto del museo permanente dedicato allAmerica’s Cup. Il primo incontro con i circoli nautici per un progetto condiviso.  È stato presentato a Città della Scienza il progetto per un Museo permanente dedicato all’America’s Cup. L’iniziativa, promossa dal presidente della Fondazione Idis – Città della Scienza, Riccardo Villari ha visto la . 🔗 Leggi su 2anews.it

citt224 della scienza presentato il progetto per un museo dedicato all8217america8217s cup

© 2anews.it - Città della Scienza, presentato il progetto per un Museo dedicato all’America’s Cup

Altre letture consigliate

citt224 scienza presentato progettoIL PROGETTO - Città della Scienza lancia il museo permanente dedicato all'America's Cup - È stato presentato a Città della Scienza il progetto per un Museo permanente dedicato all'America's Cup. Da napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Citt224 Scienza Presentato Progetto