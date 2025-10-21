Città del Cioccolato ci siamo | il 30 ottobre l' inaugurazione
Il tempo della Città del Cioccolato è arrivato. Giovedì 30 ottobre, alle 11, verrà ufficialmente inaugurata, negli spazi dell'ex Mercato Coperto di Perugia."Dopo un anno di intenso lavoro - dichiara Vasco Gargaglia, presidente del consiglio di amministrazione di Destinazione Cioccolato Srl SB -. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Che terremoto ad Alba, nella ricchissima città dei tartufi, del Barolo e del cioccolato. Da anni un eccentrico broker, anche produttore e commerciante di vino, raccoglieva soldi e risparmi promettendo rendimenti sicuri e profittevoli [di Massimiliano Peggio, con D - facebook.com Vai su Facebook
Perugia, il 30 ottobre l’inaugurazione della Città del Cioccolato all’ex Mercato Coperto - Sarà inaugurata giovedì 30 ottobre, alle ore 11, negli spazi rinnovati dell’ex Mercato Coperto di Perugia, la Città del Cioccolato, nuovo polo esperienziale dedicato al cacao e al cioccolato promosso ... Secondo umbria24.it