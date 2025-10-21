Città del Cioccolato ci siamo | il 30 ottobre l' inaugurazione

Perugiatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tempo della Città del Cioccolato è arrivato. Giovedì 30 ottobre, alle 11, verrà ufficialmente inaugurata, negli spazi dell'ex Mercato Coperto di Perugia."Dopo un anno di intenso lavoro - dichiara Vasco Gargaglia, presidente del consiglio di amministrazione di Destinazione Cioccolato Srl SB -. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

