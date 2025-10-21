Citroën svela il team e la monoposto Gen3 Evo per la Formula E

Per la prima volta nella sua storia la casa transalpina partecipa a un campionato riservato alle monoposto. La svolta elettrica dopo i successi nei rally e in pista nel Wtcc. La line-up dei piloti è formata da Jean-Éric Vergne e Nick Cassidy, con il team principal Cyril Blais. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

