Citroën svela il team e la monoposto Gen3 Evo per la Formula E

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta nella sua storia la casa transalpina partecipa a un campionato riservato alle monoposto. La svolta elettrica dopo i successi nei rally e in pista nel Wtcc. La line-up dei piloti è formata da Jean-Éric Vergne e Nick Cassidy, con il team principal Cyril Blais. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

