Cisl Irpinia Sannioa eletta la nuova Segretieria aziendale

Con l'esito delle votazioni tenutesi ieri nella sala consiliare della Provincia di Avellino, gli iscritti della CISL Funzione Pubblica hanno eletto all'unanimità la nuova Segreteria Aziendale che opererà presso l'ente irpino. Al termine di un processo elettorale partecipato e pienamente democratico, alla presenza del Segretario Generale Aggiunto della CISL FP Irpinia Sannio, Costantino Caturano, è stata eletta Segretaria Aziendale l'ing. Stefania Lup, affiancata dai membri di segreteria Raffaella Spiniello e Luca Colella. La nuova squadra guiderà la rappresentanza sindacale interna, insieme ai componenti del direttivo Anna Festa, Massimiliano Roca e Alessandro Frongillo.

