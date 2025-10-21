CISL FP eletta la nuova segreteria aziendale

Con l’esito delle votazioni tenutesi ieri nella sala consiliare della Provincia di Avellino, gli iscritti della CISL Funzione Pubblica hanno eletto all’unanimità la nuova Segreteria Aziendale che opererà presso l’ente irpino. Al termine di un processo elettorale partecipato e pienamente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

