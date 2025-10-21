cisgiordania coloni israeliani prendono a bastonate una donna anziana palestinese

Jasper Nathaniel, giornalista statunitense, ha ripreso le violenze di coloni israeliani in Cisgiordania contro i civili palestinesi. I fatti sono avvenuti a Turmus Ayya il 19 ottobre scorso durante il primo giorno della raccolta delle olive. Le immagini mostrano, in particolare, un colono armato di bastone, a volto coperto, che colpisce una donna anziana inerme. Anche due attivisti, presenti nella zona per offrire aiuto e protezione, sono stati aggrediti e feriti. “Queste persone devono essere in prigione entro domani e gli abitanti di questo villaggio, e di tutta la Palestina, devono essere protetti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

