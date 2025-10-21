Cisgiordania coloni israeliani a volto coperto aggrediscono contadini palestinesi durante raccolta olive donna in fin di vita - VIDEO
A Turmus Ayya, in Cisgiordania, coloni israeliani mascherati picchiano contadini palestinesi. Una donna di 55 anni è in gravi condizioni Un reportage del giornalista americano Jasper Nathaniel mostra le violenze che continuano a perseguitare i palestinesi in Cisgiordania. Dai video si vedono. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In Cisgiordania, gli ulivi diventano simboli di resistenza tra soprusi e violenze costanti dei coloni - facebook.com Vai su Facebook
La settimana scorsa avevo scritto delle violenze dei coloni nei confronti dei cristiani in Cisgiordania. Oggi il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin all'ansa: la Santa Sede ritiene inaccettabile il comportamento dei coloni contro i cristiani in Cisgiordania - X Vai su X
L'imboscata dei coloni israeliani a volto coperto in Cisgiordania: spuntano da una collina e prendono a bastonate una contadina palestinese - Con una serie di video diffusi suoi suoi profili social, il giornalista americano Jasper Nathaniel ha documentato l'attacco di alcuni coloni israeliani ai danni di civili palestinesi nella zona di Tur ... Scrive video.corriere.it
L'ira del Vaticano contro i coloni in Cisgiordania, violenze sui contadini palestinesi che raccolgono olive - Non passa giorno che dalla Cisgiordania non arrivino in Vaticano notizie del sistematico e metodico progetto di espropriare le terre coltivate e abitate dai palestinesi, molti dei quali ... Lo riporta ilmessaggero.it
In Cisgiordania i coloni israeliani aggrediscono gli agricoltori palestinesi durante la raccolta delle olive - Nel villaggio di Turmus Ayya, a nord di Ramallah, nella Cisgiordania occupata, una donna palestinese di 55 anni è stata aggredita con colpi di bastone mentre raccoglieva le olive dai suoi alberi ... Scrive today.it