Cirielli lancia la sfida a De Luca e a Fico | Con me finirà la stagione delle clientele in Campania
Edmondo Cirielli lancia la sfida a Roberto Fico e a Vincenzo De Luca. Il candidato del centrodestra alle regionali in Campania, che è anche viceministro degli esteri, parla dei suoi programmi per la Regione e indica un segnale preciso in vista dell’appuntamento del 23 e 24 novembre prossimi. Con un obiettivo preciso: far termibare la lunga stagione delle clientele del centrosinistra. Le parole di Cirielli: “Basta con gli amici degli amici”. “ Ho servito lo Stato in divisa e nelle istituzioni per tutta la mia vita. Da ufficiale dei carabinieri, poi da parlamentare e oggi da viceministro degli Esteri, ho sempre agito con un principio chiaro: difendere la legalità e mettere il merito davanti a ogni privilegio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
