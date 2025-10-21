Circuito podistico Tre Ville 2025
Visitare Firenze nel mese di Novembre quando la città è meno affollata di turisti ed in un clima autunnale che rende la stessa quasi più affascinante che nelle altre stagioni, ha un beneficio di costi di soggiorno decisamente molto più basso rispetto a in qualsiasi altro momento dell'anno.La. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altre letture consigliate
Programma 1^ tappa Circuito Podistico delle Valli A breve pubblicheremo anche i percorsi Iscrizioni: https://forms.gle/WmRwSnxoz9t1mcaq5 - facebook.com Vai su Facebook