Circo degli animali la sentenza lascia tutti di sasso

Animali al circo, l’ultima sentenza del Consiglio di Stato va in controtendenza con quanto era accaduto negli ultimi anni: cambiamenti discutibili Da bambini, in molti siamo rimasti incantati dalle esibizioni degli artisti al circo. Si tratta di momenti davvero unici e particolari, che per qualcuno rappresentano una passione anche una volta cresciuti. Progressivamente, nel cuore. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Circo degli animali, la sentenza lascia tutti di sasso

Approfondisci con queste news

(Il Circo con tantissimi Animali) Arriva a Orta di Atella (Caserta) - Via Salvatore Lanzano - Parco Comm.le Le Fabulae. Spettacoli Live imperdibili! dal 24 Ottobre al 9 Novembre. Un'evento unico nel suo genere completo di n - facebook.com Vai su Facebook

Circhi con animali: rimandata ancora una volta la legge per fermarli (ma intanto gli spettatori diminuiscono) - Ancora una volta, l’Italia decide di rinviare l’entrata in vigore della legge che vieta gradualmente l’uso degli animali nei circhi, rimandando così di almeno un altro anno la fine di una pratica ... Segnala greenme.it

Animali nei circhi, colpo di spugna di FdI e FI per eliminare i divieti sull’acquisto di nuovi esemplari e di farli riprodurre - Il piano di Fratelli d’Italia, da una parte, e di Forza Italia, dall’altra, è di cancellare con un colpo di ... Come scrive ilfattoquotidiano.it