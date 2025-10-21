Circa 2,5 milioni di italiani non capiscono la nuova bolletta di luce e gas

La promessa era di semplificare le bollette di luce e gas, ma la soluzione pare non stia funzionando del tutto. Da luglio 2025 le fatture degli italiani hanno cambiato formato e lo scontrino dell'energia doveva servire a presentare prezzi chiari e nel dettaglio, facendo capire senza fronzoli cosa. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il sostegno pubblico al cinema non è mai mancato, “passando dai circa 250 milioni di euro del 2016 ai 746 milioni del 2023, con una dotazione per il 2024 di 696 milioni, valore confermato anche per il 2025, senza alcun taglio” aveva detto per l’ultima volta il - facebook.com Vai su Facebook

Vacanze estive 2025, circa 11 milioni di italiani hanno rinunciato per il rincaro dei prezzi. E molti hanno preferito l'estero: il sondaggio - L'indagine arriva dopo un sondaggio realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e ... Come scrive ilmessaggero.it

Vacanze estive 2025, circa 11 milioni di italiani hanno rinunciato per il rincaro dei prezzi. E molti hanno preferito l'estero: il sondaggio - Il caro ombrelloni si fa sentire e ha condizionato molti italiani, quasi il 40% degli intervistati ha optato per le spiagge libere come strategia di contrasto ai prezzi salati. Segnala corriereadriatico.it

Pastorizia: circa 8 milioni di capi e una filiera con 60mila aziende - L’Italia conta oltre 7 milioni di ovini e 900mila caprini distribuiti lungo la dorsale appenninica, nelle Alpi e nelle Isole. Secondo ilsole24ore.com