Circa 180 tifosi del Napoli arrestati nel centro di Eindhoven per evitare disordini

In merito all’arresto stanotte di circa 180 tifosi del Napoli nella città nederlandese di Eindhoven, la polizia locale ha dichiarato che non si sono verificati veri e propri disordini o risse: secondo un portavoce, le autorità hanno voluto impedirlo proprio con gli arresti. Lo riporta l’agenzia di stampa locale Anp, aggiungendo che non risultano che ci sono stati nemmeno scontri con i tifosi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Circa 180 tifosi del Napoli arrestati nel centro di Eindhoven "per evitare disordini"

