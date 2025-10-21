Circa 180 tifosi del Napoli arrestati nel centro di Eindhoven in Olanda
180 tifosi del Napoli sono stati arrestati stanotte nel centro di Eindhoven e quattro tifosi del Psv – l’agenzia di stampa locale Anp – sono stati fermati per lo stesso motivo in diverse zone della stessa città, dove stasera la squadra di calcio partenopea sfiderà quella locale nella terza giornata della fase campionato della Champions League. La polizia locale ha dichiarato che non si sono verificati veri e propri disordini o risse: secondo un portavoce, le autorità hanno voluto impedirlo proprio con gli arresti. Lo riporta l’agenzia di stampa locale Anp, aggiungendo che non risultano che ci sono stati nemmeno scontri con i tifosi del Psv. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
