Cinque secondi di Paolo Virzì | Il mio film su uno scorbutico tra dolore e fiducia
(askanews) – C’è il dolore profondo, il tema della paternità, la vita che mette a dura prova, ma ci sono anche speranza e momenti di gioia, con l’idea che come le vigne vecchie se ben curate possono ridare il buon vino, ci può essere una rinascita. È dolce-amaro Cinque secondi, il nuovo film di Paolo Virzì presentato in anteprima alla (sezione Grand Public), nelle sale dal 30 ottobre. Paolo Virzì: «Non si può non cercare di far convivere le due cose, dolore e fiducia, è una vicenda che si dipana piano piano e in modo miserioso con uno scorbutico di cui all’inizio non sappiamo le generalità né la storia». 🔗 Leggi su Amica.it
Altre letture consigliate
[#F1] Hamilton chiude due volte quarto ad Austin, ma con sensazioni opposte: vicino al podio nella Sprint, più distante in gara, dove si è sentito penalizzato dalla strategia. Ma c'è un mistero: sul finale ha perso circa cinque secondi segnalando all'improvviso u - facebook.com Vai su Facebook
"Cinque secondi" tra tenerezza e malinconia: ecco la nuova commedia umana di Virzì - X Vai su X
“Cinque Secondi”: il nuovo film di Paolo Virzì arriva al cinema. Ma c'è poco da brindare: bilancio in rosso per Motorino Amaranto srl - Preceduto dal debutto di pochi giorni fa alla Festa del Cinema di Roma, arriva sugli schermi fra pochi giorni “Cinque Secondi”, il nuovo film – al cui centro c'è il vino – diretto da Paolo Virzì, prod ... Lo riporta affaritaliani.it
Cinque secondi: recensione del film di Paolo Virzì, tra consapevolezza e possibilità di rinascita – #RoFF20 - La recensione del film Cinque secondi, di Paolo Virzì, con Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi e Valeria Bruni Tedeschi ... Si legge su cinefilos.it
RoFF 20 – Cinque secondi. Incontro con Paolo Virzì e il cast - Tra gli interpreti presenti anche Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi. Scrive sentieriselvaggi.it