Cinque secondi di Paolo Virzì | Il mio film su uno scorbutico tra dolore e fiducia

Amica.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(askanews) – C’è il dolore profondo, il tema della paternità, la vita che mette a dura prova, ma ci sono anche speranza e momenti di gioia, con l’idea che come le vigne vecchie se ben curate possono ridare il buon vino, ci può essere una rinascita. È dolce-amaro Cinque secondi, il nuovo film di Paolo Virzì presentato in anteprima alla  (sezione Grand Public), nelle sale dal 30 ottobre. Paolo Virzì: «Non si può non cercare di far convivere le due cose, dolore e fiducia, è una vicenda che si dipana piano piano e in modo miserioso con uno scorbutico di cui all’inizio non sappiamo le generalità né la storia». 🔗 Leggi su Amica.it

cinque secondi di paolo virz236 il mio film su uno scorbutico tra dolore e fiducia

© Amica.it - “Cinque secondi” di Paolo Virzì: «Il mio film su uno scorbutico, tra dolore e fiducia»

Altre letture consigliate

“Cinque Secondi”: il nuovo film di Paolo Virzì arriva al cinema. Ma c'è poco da brindare: bilancio in rosso per Motorino Amaranto srl - Preceduto dal debutto di pochi giorni fa alla Festa del Cinema di Roma, arriva sugli schermi fra pochi giorni “Cinque Secondi”, il nuovo film – al cui centro c'è il vino – diretto da Paolo Virzì, prod ... Lo riporta affaritaliani.it

cinque secondi paolo virz236Cinque secondi: recensione del film di Paolo Virzì, tra consapevolezza e possibilità di rinascita – #RoFF20 - La recensione del film Cinque secondi, di Paolo Virzì, con Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi e Valeria Bruni Tedeschi ... Si legge su cinefilos.it

cinque secondi paolo virz236RoFF 20 – Cinque secondi. Incontro con Paolo Virzì e il cast - Tra gli interpreti presenti anche Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi. Scrive sentieriselvaggi.it

Cerca Video su questo argomento: Cinque Secondi Paolo Virz236