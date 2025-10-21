Cinque secondi di Paolo Virzì | Il mio film su uno scorbutico tra dolore e fiducia

(askanews) – C’è il dolore profondo, il tema della paternità, la vita che mette a dura prova, ma ci sono anche speranza e momenti di gioia, con l’idea che come le vigne vecchie se ben curate possono ridare il buon vino, ci può essere una rinascita. È dolce-amaro Cinque secondi, il nuovo film di Paolo Virzì presentato in anteprima alla (sezione Grand Public), nelle sale dal 30 ottobre. Paolo Virzì: «Non si può non cercare di far convivere le due cose, dolore e fiducia, è una vicenda che si dipana piano piano e in modo miserioso con uno scorbutico di cui all’inizio non sappiamo le generalità né la storia». 🔗 Leggi su Amica.it

