Cinque Minuti irruzione di Fiorello da Bruno Vespa | il messaggio a De Martino

A Cinque Minuti, il talk show di approfondimento politico di Rai 1 condotto da Bruno Vespa, è andato in scena un bel fuori programma. A intervenire sono stati Rosario Fiorello insieme alla sua spalla Fabrizio Biggio. Il motivo? I due fumetti dovevano presentare la nuova stagione di La Pennicanza. E lo spettacolo andrà in onda proprio prima di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. Così Fiorello, da buon uomo di spettacolo, ha giocato sulla sfida in termini di ascolti tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. In primis, si è "collegato" con il programma di Gerry Scotti. "C'è un messaggio dalla concorrenza, addirittura da Mediaset", ha detto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Cinque Minuti, irruzione di Fiorello da Bruno Vespa: il messaggio a De Martino

