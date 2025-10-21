Cinque Minuti irruzione di Fiorello da Bruno Vespa | il messaggio a De Martino

Liberoquotidiano.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cinque Minuti, il talk show di approfondimento politico di Rai 1 condotto da Bruno Vespa, è andato in scena un bel fuori programma. A intervenire sono stati Rosario Fiorello insieme alla sua spalla Fabrizio Biggio. Il motivo? I due fumetti dovevano presentare la nuova stagione di La Pennicanza. E lo spettacolo andrà in onda proprio prima di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. Così Fiorello, da buon uomo di spettacolo, ha giocato sulla sfida in termini di ascolti tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. In primis, si è "collegato" con il programma di Gerry Scotti. "C'è un messaggio dalla concorrenza, addirittura da Mediaset", ha detto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

cinque minuti irruzione di fiorello da bruno vespa il messaggio a de martino

© Liberoquotidiano.it - Cinque Minuti, irruzione di Fiorello da Bruno Vespa: il messaggio a De Martino

Approfondisci con queste news

cinque minuti irruzione fiorelloFiorello e Biggio trasformano “Cinque Minuti” in uno show comico e lanciano una battuta a La Ruota della Fortuna - Fiorello e Biggio trasformano “Cinque Minuti” in uno show comico e lanciano una battuta a La Ruota della Fortuna ... Secondo novella2000.it

cinque minuti irruzione fiorelloFiorello riparte da La Pennicanza . E fa promozione su Rai 1 con Raoul Bova, «rubando» Cinque minuti a Bruno Vespa - 45 riprende il programma comico tutto improvvisazione e sketch con Fabrizio Biggio ... Lo riporta vanityfair.it

cinque minuti irruzione fiorelloFiorello su Rai1 in Cinque Minuti senza Bruno Vespa. E c’è anche Raoul Bova - Fiorello e Fabrizio Biggio invadono lo studio di “Cinque Minuti” per presentare “La Pennicanza”, lo show radiofonico in onda dal 20 ottobre su Rai Radio2. Segnala dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Cinque Minuti Irruzione Fiorello