Cinema ad Alice nella città Il pianeta azzurro di Franco Piavoli
Roma, 21 ott. (askanews) – Domani nell’ambito di Alice nella città, il festival dedicato alle nuove generazioni e alla scoperta del talento che si svolge in parallelo e in agreement con la Festa del Cinema di Roma, sarà proiettato “Il pianeta azzurro”, il film documentario che Franco Piavoli realizzò nel 1981. La proiezione avrà luogo presso l’Auditorium Conciliazione alla presenza dell’autore. Il film racconta un anno di vita sul Pianeta terra. Le quattro stagioni si susseguono l’una all’altra ma, con il montaggio delle immagini e dei suoni, il tempo del film si fonde in quello di una sola giornata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
