Cinema a colazione domenica 26 ottobre Picnic a Hanging Rock alla Gran Guardia
Domenica 26 ottobre secondo appuntamento con la rassegna cinematografica “Cinema a colazione”, giunta alla sua quarta stagione e dedicata a “Divi, Miti e Cult”. Al Cinema La Gran Guardia sarà proiettato, in versione originale e sottotitolato in italiano, il film di Peter Weir “Picnic a Hanging. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
