Un pescatore getta una rete da pesca nella zona della gola di Longyang, nella contea di Gonghe, prefettura autonoma tibetana di Hainan, nella provincia nord-occidentale cinese del Qinghai, il 17 ottobre 2025. Ogni anno, da fine agosto a fine novembre, i pescatori della gola sono impegnati nella pesca del pesciolino d’argento. Negli ultimi anni, la zona della gola ha sfruttato le sue abbondanti risorse idriche e il favorevole ambiente ecologico per sviluppare una caratteristica industria ittica e turistica basata su questa specie. Un alloggio in famiglia fotografato nella zona della gola di Longyang, nella contea di Gonghe, prefettura autonoma tibetana di Hainan, nella provincia nord-occidentale cinese del Qinghai, il 17 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: zona gola di Longyang sviluppa industria ittica, turistica