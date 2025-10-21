Cina | zona gola di Longyang sviluppa industria ittica turistica
Un pescatore getta una rete da pesca nella zona della gola di Longyang, nella contea di Gonghe, prefettura autonoma tibetana di Hainan, nella provincia nord-occidentale cinese del Qinghai, il 17 ottobre 2025. Ogni anno, da fine agosto a fine novembre, i pescatori della gola sono impegnati nella pesca del pesciolino d’argento. Negli ultimi anni, la zona della gola ha sfruttato le sue abbondanti risorse idriche e il favorevole ambiente ecologico per sviluppare una caratteristica industria ittica e turistica basata su questa specie. Un alloggio in famiglia fotografato nella zona della gola di Longyang, nella contea di Gonghe, prefettura autonoma tibetana di Hainan, nella provincia nord-occidentale cinese del Qinghai, il 17 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
