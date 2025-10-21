Cina | veicolo fuoristrada attraversa con successo il fiume Yangtze
Giovedi’ un veicolo fuoristrada della casa automobilistica cinese Chery ha attraversato con successo il fiume Yangtze a Wuhu, nella provincia di Anhui. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma663989066398902025-10-21cina-veicolo-fuoristrada-attraversa-con-successo-il-fiume-yangtze Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
