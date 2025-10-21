Cina | Unitree presenta nuovo robot umanoide H2
Salutate Unitree H2! Questo nuovo robot umanoide della Unitree Robotics, in Cina, si muove con una fluidita’ che sembra incredibilmente naturale, dando un significato completamente nuovo al termine “design elegante”. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma664079766407972025-10-21cina-unitree-presenta-nuovo-robot-umanoide-h2 Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
News recenti che potrebbero piacerti
#3 L'hAI Sentito? è una rubrica settimanale sulle novità Tech. I #RobotUmanoidi entreranno presto nelle nostre case, rendendo la nostra vita più semplice e comoda. #domestici #unitree #ai #cina #tesla #robot #canirobot Guarda il video completo --> https://is. - X Vai su X
Stanno Arrivando! Unitree Robotics lancia l’umanoide H2 Destiny Awakening Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/stanno-arrivando-unitree-robotics-lancia-lumanoide-h2-destiny-awakening/ L’azienda cinese “Unitree Robotics” ha sfidato il pri Vai su Facebook
X1: dalla California il nuovo robot che cammina, guida e... vola - Caltech ha presentato X1, un sistema robotico ibrido che unisce il robot umanoide G1 di Unitree con il drone M4 sviluppato dal CAST. Si legge su hwupgrade.it