Cina | Unitree presenta nuovo robot umanoide H2

Salutate Unitree H2! Questo nuovo robot umanoide della Unitree Robotics, in Cina, si muove con una fluidita’ che sembra incredibilmente naturale, dando un significato completamente nuovo al termine “design elegante”. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma664079766407972025-10-21cina-unitree-presenta-nuovo-robot-umanoide-h2 Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

