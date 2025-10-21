Cina si rompe l' acquario del ristorante | pioggia di pesci in sala

Un pranzo "bagnato" per i clienti di un ristorante cinese: un enorme acquario si è improvvisamente rotto, allagando l’intero locale e liberando decine di pesci vivi tra i tavoli. L’incredibile scena, ripresa dalle telecamere di sicurezza, è avvenuta in un ristorante di Fuzhou, nella provincia di Fujian. Mentre il personale era impegnato in cucina, il nuovo acquario installato da poco è esploso all’improvviso, riversando una vera e propria ondata d’acqua e di pesci nella sala. Nel video si vedono i clienti urlare e i dipendenti correre tra i tavoli per cercare di recuperare gli animali, che nuotavano spaesati sul pavimento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

