Cina | Shenyang squadre universitarie competono in torneo di robotica

Alla Northeastern University di Shenyang, nella provincia del Liaoning, otto squadre universitarie si sono sfidate in un’emozionante battaglia a squadre con robot sviluppati autonomamente. L’evento ha messo alla prova velocita’, precisione e lavoro di squadra, trasformando l’innovazione degli studenti in azione concreta. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma663997266399722025-10-21cina-shenyang-squadre-universitarie-competono-in-torneo-di-robotica Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

