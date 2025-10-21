Cina | PIL in aumento del 5,2% su base annua nei primi nove mesi del 2025
Il prodotto interno lordo (PIL) della Cina e’ cresciuto del 5,2% su base annua nei primi nove mesi del 2025, secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (NBS) pubblicati lunedi’. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma663968366396832025-10-21cina-pil-in-aumento-del-5-2-su-base-annua-nei-primi-nove-mesi-del-2025 Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
