Cina | nuovo centro per protezione PI promuovera’ innovazione in Greater Bay Area
La Cina e’ pronta ad ampliare la propria rete di centri per la protezione della proprieta’ intellettuale (PI) con l’approvazione di un nuovo centro a livello nazionale a Dongguan, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, ha dichiarato martedi’ la massima autorita’ nazionale per la regolamentazione della PI. Il nuovo centro agevolera’ un lavoro rapido e coordinato di protezione della proprieta’ intellettuale per gli innovatori nei settori dei terminal intelligenti e dei nuovi materiali. Secondo l’Amministrazione nazionale cinese per la proprieta’ intellettuale (CNIPA), la nuova istituzione ha portato a 81 il numero totale dei centri per la protezione della proprieta’ intellettuale a livello nazionale in tutto il Paese, di cui sette nel Guangdong. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
