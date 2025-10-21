Cina | Hepu sviluppa turismo culturale su Via della seta marittima

Questa foto, scattata il 20 ottobre 2025, mostra una veduta notturna di un’area panoramica nella contea di Hepu, citta’ di Beihai, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang. Essendo stata uno dei porti di partenza della storica Via della seta marittima durante l’antica dinastia Han (202 a.C.-220 d.C.), la contea di Hepu ha sviluppato con vigore l’inerente turismo culturale. Delle attrici si esibiscono in un’area panoramica nella contea di Hepu, citta’ di Beihai, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 20 ottobre 2025. Essendo stata uno dei porti di partenza della storica Via della seta marittima durante l’antica dinastia Han (202 a. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

