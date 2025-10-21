Cina | cucciolo di panda gigante compie un mese nel Gansu

Questo adorabile cucciolo di panda gigante nella provincia cinese del Gansu ha appena compiuto un mese. Alla nascita era cosi’ piccolo da stare nel palmo di una mano, ma ora pesa oltre 1.200 grammi e sta iniziando a sfoggiare il suo caratteristico manto bianco e nero. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma664034366403432025-10-21cina-cucciolo-di-panda-gigante-compie-un-mese-nel-gansu Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: cucciolo di panda gigante compie un mese nel Gansu

