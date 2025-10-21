Cina | completa costruzione di primo data center subacqueo al mondo a energia eolica

Martedi’ la Cina ha completato la costruzione del primo progetto al mondo di data center subacqueo (UDC) alimentato a energia eolica nella municipalita’ orientale cinese di Shanghai, stabilendo un punto di riferimento per lo sviluppo verde delle infrastrutture informatiche. Situato nell’Area speciale di Lin-gang della Zona pilota di libero scambio della Cina (Shanghai), il progetto UDC ha ricevuto un investimento di 1,6 miliardi di yuan (circa 226 milioni di dollari) e ha una capacita’ di potenza totale di 24 megawatt, secondo il comitato amministrativo dell’area. Rispetto ai tradizionali data center con sede a terra, il progetto e’ stato concepito per utilizzare oltre il 95% di energia elettrica verde, riducendo il consumo energetico del 22,8% e l’utilizzo di acqua e suolo rispettivamente del 100% e di oltre il 90%. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

