Cina | commercianti stranieri di te’ fiduciosi su potenziale commerciale del Paese

Una fiera internazionale dedicata all’industria del te’ in Cina sta riunendo commercianti provenienti da vari Paesi, tutti desiderosi di entrare nel fiorente mercato cinese del te’. Ascoltate cosa hanno da dire sulle opportunita’ che si stanno creando in Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma663994766399472025-10-21cina-commercianti-stranieri-di-te-fiduciosi-su-potenziale-commerciale-del-paese Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

