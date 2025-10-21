Cina | aumento del 6% dei viaggi passeggeri ferroviari nei primi nove mesi del 2025

La rete ferroviaria cinese ha registrato un aumento dei viaggi passeggeri nei primi nove mesi di quest’anno, con un totale di 3,54 miliardi di viaggi passeggeri effettuati, in aumento del 6% su base annua, secondo l’operatore ferroviario del Paese. Questa cifra rappresenta un livello record per lo stesso periodo storico, ha affermato il China State Railway Group Co., Ltd., aggiungendo che il trasporto ferroviario e’ rimasto sicuro, stabile e ordinato. L’operatore ferroviario ha fatto pieno uso delle linee e delle stazioni ferroviarie di nuova operativita’ per aumentare la capacita’ di trasporto e ha apportato modifiche flessibili ai piani operativi dei treni nei primi nove mesi dell’anno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

