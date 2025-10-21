Cina | aumento del 6% dei viaggi passeggeri ferroviari nei primi nove mesi del 2025
La rete ferroviaria cinese ha registrato un aumento dei viaggi passeggeri nei primi nove mesi di quest’anno, con un totale di 3,54 miliardi di viaggi passeggeri effettuati, in aumento del 6% su base annua, secondo l’operatore ferroviario del Paese. Questa cifra rappresenta un livello record per lo stesso periodo storico, ha affermato il China State Railway Group Co., Ltd., aggiungendo che il trasporto ferroviario e’ rimasto sicuro, stabile e ordinato. L’operatore ferroviario ha fatto pieno uso delle linee e delle stazioni ferroviarie di nuova operativita’ per aumentare la capacita’ di trasporto e ha apportato modifiche flessibili ai piani operativi dei treni nei primi nove mesi dell’anno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ultim’ora su ticinonotizie.it PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La rete ferroviaria cinese ha registrato un aumento dei viaggi passeggeri nei primi nove mesi di quest’anno, con un totale di 3,54 miliardi di viaggi passeggeri effettuati, in aumento del 6% s - facebook.com Vai su Facebook
#CommentoFlash Mercati condizionati dalle tensioni USA-Cina. Disoccupazione britannica in aumento ad agosto. In attesa delle trimestrali i dazi focalizzano ancora l’attenzione. L'aggiornamento sui mercati dagli Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. https:// - X Vai su X
Cina: aumento del 6% dei viaggi passeggeri ferroviari nei primi nove mesi del 2025 - La rete ferroviaria cinese ha registrato un aumento dei viaggi passeggeri nei primi nove mesi di quest'anno, con un totale di 3,54 miliardi di viaggi ... Riporta romadailynews.it
Cina: ferrovie, in aumento del 6% i viaggi passeggeri nei primi 9 mesi - PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La rete ferroviaria cinese ha registrato un aumento dei viaggi passeggeri nei primi nove mesi di quest’anno, con un totale di 3,54 miliardi di viaggi passeggeri eff ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Cina: aumento viaggi durante vacanze porta nuova energia a settore turistico europeo - Dalle cime innevate della Svizzera ai monumenti culturali del Regno Unito, i viaggiatori cinesi in uscita sono accorsi in Europa durante gli otto giorni ... Come scrive romadailynews.it