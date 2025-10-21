Cina all’ONU | impegno per costruire un sistema piu’ equo di governance globale

Negli ultimi cinque anni, la Cina ha perseguito uno sviluppo di alta qualita’ in patria, approfondendo al tempo stesso il proprio impegno nella governance globale. Alle Nazioni Unite e oltre, l’Iniziativa per la governance globale (GGI) della Cina riflette il suo impegno nel costruire un sistema multilaterale piu’ inclusivo, equo ed efficace, che garantisca progressi condivisi ed equita’ per tutte le nazioni. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma663978766397872025-10-21cina-all-onu-impegno-per-costruire-un-sistema-piu-equo-di-governance-globale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina all’ONU: impegno per costruire un sistema piu’ equo di governance globale

